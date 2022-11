Sanremo 2022 da record: a sorpresa è stato certificato il 31esimo disco di platino

Da un paio di settimane a questa parte gli occhi sono tutti puntati sull’edizione 2023 del Festival di Sanremo che sarà in mano ad Amadeus e Gianni Morandi, con Chiara Ferragni co-conduttrice della puntata iniziale e di quella della finalissima. Le liste dei papabili big in gara si sprecano e la sezione dei giovani è in dirittura d’arrivo per eleggere i suoi tre vincitori.

Nonostante questo però il Festival di Sanremo 2022 è tutt’altro che morto. Questa settimana, infatti, è stato portato a casa un altro disco di platino. Lo ha fatto Tananai che proprio all’Ariston è arrivato ultimo e che ora svetta fra gli artisti che più hanno venduto.

In totale i singoli di Sanremo 2022 di Amadeus hanno ottenuto in tutto 31 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Rimangono tutt’ora senza certificazioni Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Giovanni Truppi, Yuman e Le Vibrazioni. Non era mai successo prima che un Festival della canzone italiana durasse per sette mesi consecutivi nelle varie classifiche. Un record che difficilmente riuscirà ad eguagliare nel 2023, anche se le aspettative sono altissime.

Festival di Sanremo 2022, le certificazioni

6 dischi di platino (600.000 copie)

Brividi – Mahmood e Blanco

4 dischi di platino (400.000 copie)

Farfalle – Sangiovanni

Dove Si Balla – Dargen D’Amico

3 dischi di platino (300.000 copie)

Ciao Ciao – La Rappresentante di Lista

Ovunque Sarai – Irama

2 dischi di platino (200.000 copie)

Insuperabile – Rkomi

Sesso Occasionale – Tananai

1 disco di platino (100.000 copie)

O Forse Sei Tu – Elisa

Virale – Matteo Romano

Chimica – Ditonellapiaga e Rettore

Apri Tutte Le Porte – Gianni Morandi

Domenica – Achille Lauro

Ogni Volta È Così – Emma

Perfetta Così – Aka7even

1 disco d’oro (50.000 copie)

Ti Amo Non Lo So Dire – Noemi

Inverno Dei Fiori – Michele Bravi

Duecentomila Ore – Ana Mena

Sei Tu – Fabrizio Moro

Abbi Cura Di Te – Highsnob e Hu

0 certificazioni (meno di 50 mila copie vendute)