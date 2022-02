La conferenza stampa di Sanremo 2022 del 5 febbraio: le parole del direttore artistico Amadeus nel giorno della finale.

Grande euforia dopo le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2022. Il successo, in termini di ascolti, ha scatenato grande entusiasmo tra i vertici Rai, che in conferenza stampa hanno snocciolato, come consuetudine, tantissimi dati relativi all’Auditel e al coinvolgimento, ringraziando e incensando soprattutto il lavoro di Amadeus, ancora una volta trionfatore e mattatore. Ma adesso arriva il momento decisivo, quello che potrebbe decretare le sorti di questo Festival e, chissà, magari anche dell’Eurovision. Siamo giunti nel giorno della finale. Ecco cosa ci aspetta nell’ultimo appuntamento di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, conferenza stampa 5 febbraio: le parole di Sabrina Ferilli

In grande forma, Sabrina Ferilli, madrina della serata, non usa retorica per mostrare la sua felicità e la sua emozione per un ritorno a Sanremo sperato. Svela anche che a volerla, più che Amadeus, è stato il figlio del presentatore, grande fan dell’attrice romana, come tutti i suoi compagni di classe, per un motivo particolare: perché dice le parolacce in tv, è sempre franca e questo fa simpatia.

Sabrina Ferilli

Le dichiarazioni di Amadeus e il programma della serata

Più felice che mai, il conduttore sottolinea quanto tutto sia andato oltre le sue più rosee aspettative, oltre i suoi sogni: “Quella di ieri è stata una serata indimenticabile, ai miei tempi l’avrei registrata su un VHS“. Il lavoro è pensato e costruito, e Ama sottoliena quanto il merito non sia ovviamente solo suo, ma di tutti coloro che hanno lavorato a questo Festival, oltre che agli artisti, colonna portante della kermesse.

Fa eco ai complimenti di Amadeus anche il vice-direttore di Rai 1 Claudio Fasulo, che illustra poi la serata della finale. Ci sarà spazio a un grande omaggio a Raffaella Carrà, con la presentazione di un nuovo musical a lei dedicato. Ci sarà poi la gara, con una prima fase aperta solo al televoto, e poi con il podio deciso dalle tre giurie insieme. Tra gli ospiti Marco Mengoni, la Guardia di Finanza e poi sull’Ariston Orietta Berti e Rovazzi.