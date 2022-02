La conferenza stampa di Sanremo 2022 del 1° febbraio: le parole del direttore artistico Amadeus nel giorno della prima serata.

Il countdown è terminato. Si alza il sipario (quest’anno non in senso figurato, vista la scenografia) del Festival di Sanremo 2022. Il 1° febbraio è il giorno del grande inizio per la kermesse, che per la terza volta sarà diretta e presentata da Amadeus. Dopo settimane di polemiche, sussurri, rumor confermati o smentiti, si è arrivati al giorno forse più emozionante, quello del debutto. Ecco quali sono state le parole del conduttore per presentare questa nuova serata storica per lui, per la Rai e per l’Italia intera.

Sanremo 2022, conferenza stampa 1° febbraio: le parole di Ornella Muti

Rompe il ghiaccio con Sanremo Ornella Muti, per la prima volta coinvolta nella kermesse: “Sono emozionata, spaventata ma felice. Ringrazio tutti per avermi scelto, è un onore. Spero di far bene quello che devo fare“.

Ornella Muti

L’attrice romana ha dovuto in conferenza stampa dare una spiegazione anche dei suoi progetti riguardanti l’utilizzo della cannabis a scopo terapeutico.

Le parole di Amadeus

Nel corso della conferenza il direttore artistico ha dato, come di consueto, tante informazioni su questa prima serata. Ci saranno al debutto Fiorello, i Maneskin, Matteo Berrettini, Raoul Bova e Nino Frassica, Claudio Gioè e tanti altri amici che si aggiungeranno invece sulla nave Costa Toscana, ferma a circa un chilometro dalla costa di Sanremo. Durante la puntata ci sarà un collegamento con Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Ogni sera si farà questo collegamento, che avrà per ospite un grande nome musicale protagonista dei precedenti Festival di Amadeus. Ad aprire i giochi saranno Colapesce e Dimartino, che canteranno Musica leggerissima. Il mercoledì toccherà a Ermal Meta, il giovedì ai Coma_Cose, il venerdì ai Pinguini Tattici Nucleari e il sabato a una grande sorpresa preparata da Orietta Berti e Rovazzi. Altro grande ospite annunciato al Festival, ma nella serata giovedì, sarà Roberto Saviano, per un momento molto importante e profondo.

Questa invece la scaletta della prima serata:

Achille Lauro e Harlem Gosper Choir – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele