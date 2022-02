L’annuncio dei conduttori dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a maggio a Torino grazie alla vittoria dei Maneskin nell’edizione 2021, avverrà staserà sul palco dell’Ariston. E infatti a Sanremo, oltre alla già annunciata superospite Laura Pausini, che presenterà anche il suo ultimo singolo ‘Scatola’, sono arrivati già ieri anche Alessandro Cattelan e Mika. La conduzione – come anticipato nei giorni scorsi dall’Adnkronos – sarà affidata a loro tre.

Prima di quell’appuntamento Cattelan sarà impegnato dal 18 marzo su Netflix con “Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda”, il docu-show Netflix in 6 episodi, di cui saranno protagonisti con il conduttore volti del calibro di Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Saranno loro, in ogni episodio, ciascuno dedicato ad un tema diverso, ad aiutare Alessandro a rispondere alla domanda, in apparenza semplice, di sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”.

Anche Laura Pausini è attesa su una grande piattaforma: prossimamente arriverà su Prime Video la pellicola “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”. Con loro Mika, star della musica internazionale ma con importanti esperienze televisive in Italia, da quella ad ‘X Factor’, condivisa anche con Cattelan, al suo show per Rai1 ‘Stasera CasaMika’.