Amadeus tornerà per il terzo anno consecutivo al Festival di Sanremo dove svolgerà il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico. Una riconferma fortemente voluta dalla Rai dopo lo splendido lavoro di quest’anno che ha visto i Maneskin trionfare a Sanremo e replicare all’Eurovision Song Contest.

Anche la scelta degli altri artisti in gara si è rivelata vincente a lungo termine, nonostante molti abbiano storto il naso quando il conduttore li ha annunciati in diretta su Rai Uno. Oltre i Maneskin, infatti, nel corso di questi mesi numerosi cantanti hanno conquistato certificazioni importanti.

Quattro volte platino il brano dei Colapesce e Dimartino, tre volte platino Madame, due volte platino Irama ed il duo composto da Fedez e Francesca Michielin, mentre un solo platino (al momento) per Willie Peyote, Annalisa, Noemi, Fasma, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista. Artisti che fino a gennaio il general public non conosceva e che ora invece canta ed acquista.

“Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus – ha dichiarato il direttore di Rai1 Stefano Coletta – ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. E’ in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”.