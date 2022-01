Al Festival di Sanremo 2022 tornerà anche il PrimaFestival.

Lo spin off della kermesse canora andrà in onda durante la settimana sanremese nello spazio che va dalla fine del Tg1 delle 20:00 e l’inizio del Festival di Sanremo. Un appuntamento che torna per il quinto anno e che vedrà alla conduzione un terzetto inedito.

Se l’anno scorso a condurre il PrimaFestival sono stati i comici Valeria Graci e Giovanni Vernia con la ballerina Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), quest’anno il format sarà affidato a Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello.

La prima è reduce dall’ultima edizione di Estate in Diretta che ha condotto con Gianluca Semprini (a lei l’arduo compito di annunciare la scomparsa di Raffaella Carrà); la seconda ha nel curriculum una partecipazione a L’Isola dei Famosi ed una al Grande Fratello Vip; mentre l’ultimo è la rivelazione dello scorso anno fra LOL – Chi ride è fuori e Tale e Quale Show.

Interviste a caldo, gossip esclusivi sui cantanti in gara e sugli ospiti e varie curiosità.

Sanremo 2022, le cinque co-conduttrici al fianco di Amadeus

E se il trio Capua – Di Benedetto – Priello condurrà il PrimaFestival, Amadeus al suo fianco avrà cinque artiste che si alterneranno nelle varie puntate.

“La prima sera ci sarà una vera icona del cinema italiano, Ornella Muti. Mercoledì invece la seconda sera, avremo una giovane attrice, con un grande successo ottenuto in Suburra, una ragazza molto talentuosa e brillante, Lorena Cesarini. Poi giovedì avremo un’attrice di teatro, un personaggio tv e star dei social, pungente e ironica, Drusilla Foer. Il venerdì vedrete una vera rivelazione, l’abbiamo vista in Blanca, la bravissima Maria Chiara Giannetta. Al gran finale di sabato avremo una delle più grandi attrici del nostro paese, amatissima dal pubblico italiano, lei è Sabrina Ferilli. Queste sono le 5 conduttrici che vedrete al prossimo Festival, vi aspettiamo tutti”.