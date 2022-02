“Il pubblico all’Australian Open non era come questo del teatro Ariston…”. Il campione di tennis Matteo Berrettini non fatica a trovare le differenze, ospite sul palco di Sanremo 2022, evocando l’atmosfera ostile sofferta sul campo rosso australiano, che non gli ha impedito di vincere un match tiratissimo e difficile.

“E’ importante avere carattere – sottolinea Berrettini, a proposito della sua reazione finale verso il pubblico degli Open – Mi sono sentito di tirar fuori la mia adrenalina e anche un po’ di cattiveria, mi sono voluto sfogare”.

Nessun problema e soprattutto nessun litigio, invece con la sua fidanzata, sul campo: “Quando giochiamo, la faccio vincere…”.

Il pubblico femminile dell’Ariston gli lancia numerosi “Sei bellissimo!”. “Attento: da sex symbol a ex symbol è un attimo!” lo mette scherzosamente in guardia Fiorello.

Quanto al tennis, Fiorello rivela la sua antica passione per questo sport ma ricorda: “A quel tempo, quando ero piccolo, fare tennis costava caro, non era alla portata di tutti. Quando vidi per la prima volta il campo rosso, scoprendo con stupore che era rosso perché la tv era ancora in bianco e nero, dissi a mio padre che volevo fare tennis e mio padre mi rispose: ‘Sì, bello, però devi scegliere: o mangiamo o giochiamo…”.

(di Enzo Bonaiuto)