“Non mi voglio mettere in contrapposizione con quanto può sostenere Ornella Muti – che mi pare abbia fatto un percorso terapeutico – che è cosa ben diversa. Se non sbaglio poi la scelta di Ornella Muti credo fosse per legalizzare la droga terapeutica per cui si andrebbe a discutere una contrapposizione non opportuna ma su due piani completamente diversi. Noi siamo per la corretta informazione sulle droghe, che non sono leggere o pesanti, ma sono droghe in generale”. Lo afferma all’AdnKronos Luigi Belotti, responsabile relazioni esterne delle comunità Narconon commentando le polemiche in merito alla foto, postata sul suo profilo Instagram, dall’attrice Ornella Muti con una collanina con un ciondolo a forma di foglia di marijuana mentre era in una pausa delle prove al Teatro Ariston dove stasera sarà la prima delle cinque co-conduttrici, scelta da Amadeus per la serata del debutto al festival di Sanremo.

Nella foto postata, accanto a lei, c’è la figlia Naike Rivelli: anche lei indossa una collanina con il ciondolo simile a quello della mamma. “Il 95% delle persone che entrano a fare un programma riabilitativo – aggiunge Belotti- hanno utilizzato le droghe di strada come marijuana e hashish prima di arrivare a sostanze stupefacenti più pesanti. Una sorta di trampolino di lancio per fare poi uso di ulteriori droghe”.

“Noi, indipendentemente da ciò che ognuno può sostenere- ribadisce ancora Belotti delle comunità Narconon- diciamo che esistono le droghe. Va detto che oggi, la marijuana sono molto alterate chimicamente dando una certa assuefazione molto più veloce rispetto al passato e con una più alta concentrazione del principio attivo di thc”.

“Ribadisco – evidenzia infine Belotti-che non mi piace creare attrito, contrapposizioni: a noi piace mostrare quali sono i fatti mostrando come l’uso della marijuana e soprattutto dell’hashish, in generale, sono il trampolino di lancio per droghe più pesanti”. “Dopodiché – conclude Belotti- ognuno trae le proprie conseguenze e considerazioni finali. Noi lavoriamo molto sulla prevenzione e quest’ultima, riteniamo, che sia molto importante come altresì la corretta informazione”. (di Francesco Bianco)