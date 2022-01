Mentre infuria la polemica sul post di Ornella Muti che indossa una collana con ciondolo a forma di foglia di marijuana, sul green carpet davanti al teatro Ariston uno dei cantanti in gara manda in tendenza le stesse foglie che però ha stampate sui calzini. Dargen D’Amico sfila infatti sul tappeto di prato sintetico con un completo giacca e bermuda color cammello e calzettoni sportivi con le iconiche foglioline tanto in voga tra molti protagonisti della scena trap e rap.

di Silvia Mancinelli