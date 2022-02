Amadeus avrebbe scambiato la vittoria dell’Inter nel derby con uno share un po’ più basso per il Festival di Sanremo 2022? “No! Non esageriamo. L’amore e la fede per l’Inter sì, va bene… ma tanto il prossimo derby lo vinciamo noi e lo share alto di Sanremo 2022 resta”, dice Amadeus all’Adnkronos. Ieri, nell’ultima serata del Festival, Amadeus è stato ‘vittima’ di Sangiovanni (video): il cantante, tifoso del Milan, per celebrare la vittoria rossonera nel derby ha piazzato la sciarpa del Diavolo al collo del direttore artistico e conduttore del Festival, tifoso nerazzurro. (di Enzo Bonaiuto)