Amadeus apre la terza serata di Sanremo 2022 con un omaggio al presidente della Repubblica rieletto Sergio Mattarella. Il conduttore e direttore artistico del Festival esprime “gratitudine e affetto” per il Capo dello Stato, quale “punto di riferimento, anche oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento” in cui ha sottolineato anche “l’importanza della cultura e dell’arte, del teatro, del cinema e della musica”. E, a proposito di musica, Sanremo 2022 tributa anche un omaggio musicale al presidente Mattarella, il cui nome viene applaudito dal pubblico dell’Ariston, dedicandogli uno dei brani più iconici interpretati da Mina e ora suonato dall’orchestra: ‘Grande grande grande’ perché, spiega Amadeus, “per noi lei, Presidente, è grande, grande, grande!” (immagini raiplay.it).