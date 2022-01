Manca sempre meno all’arrivo di Sanremo 2022 ed anche quest’anno Amadeus, proprio come nelle precedenti edizioni, non cambia la formula della conduzione chiamando a suo fianco altre donne.

In tutto dovrebbero essere cinque (una a serata) e la prima annunciata è stata (da Repubblica) l’attrice Maria Chiara Giannetta, nuovo volto delle fiction Rai che ha conquistato il pubblico con la serie Blanca. Nel suo curriculum, oltre Blanca, anche Che Dio Ci Aiuti, Un Passo Dal Cielo ed a breve anche Don Matteo.

Chi saranno le altre quattro donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2022? Una potrebbe essere Simona Ventura che era stata chiamata dal direttore artistico anche nel 2021. Super Simo purtroppo non è poi andata perché trovata positiva al Covid. L’invito sarà sempre valido? Occhi puntati anche su Milly Carlucci, la conduttrice più aziendalista della Rai. Di un anno fa queste sue parole: “Amadeus ha fatto un grande lavoro, e sono certa che lo farà anche quest’anno. Sono felice di seguirlo da casa e farò il tifo per la Rai come sempre”.

Sanremo 2022, tornerà Simona Ventura?

La conduttrice di Chivasso sarebbe dovuta esserci anche l’anno scorso.

“Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid, anche se sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

Seguendo le scelte delle co-conduttrici delle due passate edizioni, Amadeus potrebbe pescare qualche nome anche dal gossip del momento, come in passato ha fatto per Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez. Oppure dal giornalismo: impossibile non ricordare a tal proposito Rula Jebreal, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Ovviamente non mancherà qualche conduttrice che fa quello di mestiere: gli anni passati ha avuto Barbara Palombelli, Alketa Vejsiu e Antonella Clerici.