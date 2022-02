Sanremo 2022, terza serata al via oggi, giovedì 3 febbraio. Dopo il boom di ascolti delle prime due serate, stasera sul palco al fianco di Amadeus ci sarà Drusilla Foer. Sulla base della scaletta, questa sera al teatro Ariston riascolteremo le 25 canzoni in gara con Giusy Ferreri per prima e Noemi alla fine. Tra gli ospiti Cesare Cremonini e Roberto Saviano con il monologo sulla strage di Capaci. La seconda serata ha visto trionfare Elisa, sul palco dell’Ariston dopo 21 anni -, Mahmood e Blanco secondi, La Rappresentante di Lista terza.

Ecco la scaletta del Festival : Giusy Ferreri; Highsnob & Hu; Fabrizio Moro; Elisa Balsamo; Aka 7even; Massimo Ranieri; Dargen D’Amico; Irama; Cesare Cremonini; Ditonellapiaga e Rettore; Michele bravi; Rkomi; Mahmood & blanco; Gianni Morandi; Cesare Cremonini; Tananai; Elisa; Saviano; Rappresentante di lista; Iva Zanicchi; Achille Lauro; Matteo Romano; Ana Mena; Sangiovanni; Emma; Yuman; Le Vibrazioni; Giovanni Truppi; Noemi.