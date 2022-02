Sanremo 2022 e polemiche nel ‘day after’ di Checco Zalone, ieri ospite d’onore della seconda serata del Festival e oggi argomento di discussione accesa sui social. Tra gli estimatori dell’attore pugliese ecco spuntare anche Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia che su Twitter prima lo elogia e poi si scaglia contro “i falsi intellos”, rei di attaccarlo dopo la ‘favola’ a tema Lgbt portata sul palco dell’Ariston. “Come il disprezzo che circondava in Totò o Alberto Sordi perché facevano commedie e non film ‘socialmente impegnati’ negli anni in cui socialmente impegnati voleva dire proni ai diktat Pci, così Checco Zalone è circondato dalla disistima di falsi intellos che nessuno ricorderà“, cinguetta il giornalista.



Il plauso di Adinolfi era stato forte e chiaro su Twitter già dalla serata di ieri: “Sempre grande Checco Zalone, è l’Alberto Sordi del XXI secolo italiano. La storia del nostro Paese sarà raccontata dai suoi film, dai suoi sketch e anche da questo passaggio a Sanremo nel 2022. Bravo, intelligente, non conformista, coraggioso come un artista deve saper essere”, scriveva durante la diretta del Festival.