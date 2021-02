Quello di quest’anno sarebbe dovuto essere il Festival di Sanremo della rinascita (dopo l’anno passato fra quarantene e zone colorate) invece – come dichiarato in conferenza stampa da Amadeus – sarà il Festival di Sanremo della consapevolezza, tanto che lui stesso non lo chiama neanche 71esima edizione, ma semplicemente 70+1.

Un Festival di Sanremo macchiato dall’incubo Covid che, a due settimane dal debutto, ha visto uno dei protagonisti in gara contagiarsi: sto parlando di Moreno Conficconi del gruppo degli Extraliscio, che avevano proposto per la kermesse canora il brano Bianca Luce Nera in collaborazione con Davide Toffolo.

A svelare la positività del musicista è stato Il Secolo XIX che ha anche sottolineato come anche tutto il resto della band sia stata messa in quarantena facendo scattare il tracciamento dei contatti.

“Positivo Moreno Conficconi degli #Extraliscio in gara al Festival di Sanremo. In quarantena la band. Scatta il tracciamento dei contatti #Sanremo2021 (da Il Secolo XIX)”.

La domanda a questo punto – dopo aver letto tutte le linee guida anti-contagio – è d’obbligo: cosa succederà se un cantante dovesse risultare positivo poco prima o durante la settimana sanremese? A rispondere in questo caso è stato l’autore Claudio Fasulo via TvBlog.it:

“Nel caso di positività di un artista, ci atterremo a quanto previsto dal decreto legge. Se un cantante risulta positivo si ritira. E se è positivo qualcuno del suo entourage vengono applicate le norme di legge, il cantante anche in questo caso dovrà ritirarsi”.

Gli Extraliscio con Davide Toffolo dovranno quindi ritirarsi dalla gara? O il musicista riuscirà a negativizzarsi entro il 2 marzo, ovvero fra 13 giorni?