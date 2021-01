Al Festival di Sanremo 2021 (oltre la chiacchierata reunion degli 883 e lo sbarco delle drag queen in uno dei quadri di Achille Lauro) potrebbe arrivare anche Can Yaman, come annunciato da Repubblica via TvBlog.

“Stando ad una notizia pubblicata da La Repubblica, Can Yaman figurerà tra gli ospiti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo che, come da programma, andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo 2021”.

Can Yaman è l’attuale volto di punta delle soap di Canale 5 e dopo aver rifiutato di prender parte al cast della prossima Isola dei Famosi in qualità di inviato, potrebbe calcare il palco dell’Ariston per la gioia delle sue fan, le Yamanine. Di recente l’attore è finito sulla bocca di tutti per un discusso flirt (mai confermato e mai smentito) con Diletta Leotta.

Quello di Can è un nome oggettivamente di grido che saprebbe catalizzare tutta l’attenzione mediatica, soprattutto se confermerà il gossip sul suo presunto flirt in corso con la conduttrice di DAZN. Un ottimo acquisto per Amadeus che sul palco potrà vantare la presenza fissa per tutte e cinque le serate di Achille Lauro, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic.

Ma l’arrivo di Can Yaman al prossimo Festival di Sanremo non è l’unica novità annunciata, dato che qualche giorno fa Santo Pirrotta da Adriana Volpe ha svelato la presenza sul palco anche di Alice Campello, alias Lady Morata, alias Lady Juve.

“L’anno scorso con Georgina, Ronaldo è rimasto in prima fila, mentre quest’anno Morata salirà sul palco”.

Alice Campello è la moglie di Alvaro Morata, attaccante della Juventus.