Il Festival di Sanremo è alle porte ed in previsione del debutto (domani, martedì 2 marzo), Amadeus ha svelato una lunga sfilza di nuovi ospiti che andranno ad animare le varie serate.

Nei quadri di Achille Lauro (uno ogni puntata) ci saranno Emma Marrone, Monica Guerritore, Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra (questi ultimi due protagonisti anche del video Bam Bam Twist); mentre fra i big della musica italiana che tornano sul palco per esibirsi troveremo Laura Pausini (fresca di Golden Globe), Marcella Bella (che si esibirà con i brani Senza un briciolo di testa e Montagne verdi), Gigliola Cinquetti (che si esibirà con Non ho l’età e Dio come ti amo), Fausto Leali, reduce dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (che si esibirà con Mi manchi e Io amo) e Loredana Bertè (che presenterà il nuovo singolo e canterà un medley dei suoi successi).

Sanremo 2021, la scaletta dei Big e delle Nuove Proposte

In ordine alfabetico, ecco come saranno suddivise le esibizioni dei Big e delle Nuove Proposte nel corso delle prime due serate, quella di martedì 2 marzo e quella di mercoledì 2 marzo.

1^ serata:

NUOVE PROPOSTE

Avincola

Folcast

Gaudiano

Elena Faggi

BIG

Aiello

Arisa

Annalisa

Colapesce e Dimartino

Coma_Cose

Fasma

Francesca Michielin e Fedez

Renga

Ghemon

Irama

Madame

Maneskin

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band

2^ serata:

NUOVE PROPOSTE

Davide Shorty

Dellai

Greta Zuccoli

Wrongonyou

BIG

Bugo

Gaia

Ermal Meta

Extraliscio feat. Davide Toffolo

Gio Evan

Fulminacci

La Rappresentante di Lista

Lo Stato Sociale

Malika Ayane

Noemi

Orietta Berti

Random

Willie Peyote