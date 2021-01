Il prefetto di Imperia ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2021: secondo l’attuale Dpcm non sarà possibile avere pubblico, nemmeno in minima parte.

Brutte notizie per la Rai e gli organizzatori del Festival di Sanremo 2021: per il prefetto di Imperia Alberto Intini non potrà esserci pubblico all’Ariston. Nel corso di un incontro con i vertici della tv statale, il prefetto ha ricordato che l’ultimo Dpcm per contrastare il Coronavirus, attualmente in vigore fino al 5 marzo, non consente la presenza di pubblico in teatro. Queste le sue parole all’Ansa: “Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: non sarà un evento pubblico, e questo è evidente. L’attuale Dpcm, in vigore fino al 5 marzo, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri. Al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6“.

Sanremo 2021: per il prefetto non ci sarà pubblico

Negli ultimi giorni la Rai aveva parlato della presenza di 150 persone ogni sera a rotazione nel Teatro Ariston. Un’ipotesi che non trova riscontro per il prefetto, e che sarebbe anzi illegale: “Non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico, né pagante, né su inviti“.

Sanremo

Intini spiega comunque che ancora tutto è in itinere e che per le valutazioni definitive bisognerà attendere l’evolversi della situazione. L’unica certezza è che la norma è chaira e che Sanremo non può essere un’eccezione. Una vera e propria doccia gelata su Amadeus e sugli organizzatori.

Sanremo 2021 slitta ancora?

Non solo problemi per l’organizzazione interna della kermesse. Anche gli eventi collaterali al Festival potrebbero non avere luogo, visto che non si possono creare assembramenti per le vie della città. Insomma, di criticità non mancano, e anche gli uomini della discografia italiana hanno da giorni alzato la voce contro un’organizzazione che sembra avere non pochi buchi. Resta da capire quale sarà la reazione della Rai a queste parole. Al momento, le ultime dichiarazioni ufficiali dell’azienda sono che il Festival si farà nelle date già annunciate con un protocollo sanitario e organizzativo ad hoc.

