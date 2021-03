Quarta serata Sanremo 2021: il programma e la scaletta della serata dedicata alla Canzone d’autore e ai duetti con gli ospiti.

Chiusa anche la parentesi delle cover, il Festival di Sanremo 2021 si avvia al gran finale. Nella quarta serata ci sarà spazio per l’atto conclusivo delle Nuove Proposte, ma torneranno sul palco anche tutti i protagonisti in gara tra i Big per presentare, per la seconda volta, il proprio brano. Andiamo a scoprire la scaletta e gli ospiti della quarta serata della kermesse.

Sanremo 2021: la scaletta della quarta serata

Come anticipato, nella quarta serata del Festival sarà decretato il vincitore tra le Nuove Proposte. In lizza ci sono ancora Gaudiano, Folcast, Wrongonyou e Davide Shorty.

Amadeus

In attesa della scaletta, rispolveriamo l’intero cast della kermesse, che si esibirà nella serata del venerdì (Irama ovviamente attraverso il video delle prove):

– Aiello con Ora

– Annalisa con Dieci

– Arisa con Potevi fare di più

– Bugo con E invece sì

– Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima

– Coma_Cose con Fiamme negli occhi

– Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

– Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca luce nera

– Fasma con Parlami

– Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

– Francesco Renga con Quando trovo te

– Fulminacci con Santa Marinella

– Gaia con Cuore amaro

– Ghemon con Momento perfetto

– Gio Evan con Arnica

– Irama con La genesi del tuo colore

– La Rappresentante di Lista con Amare

– Lo Stato Sociale con Combat Pop

– Madame con Voce

– Malika Ayane con Ti piaci così

– Maneskin con Zitti e buoni

– Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band con Il farmacista

– Noemi con Glicine

– Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

– Random con Torno a te

– Willie Peyote con Mai dire mai (la locura)

Sanremo 2021: gli ospiti della quarta serata

Per quanto riguarda gli ospiti, la quarta serata della kermesse sembrerebbe meno ricca delle precedenti, anche per dare spazio alle canzoni e ai Giovani. Con Amadeus ci saranno Fiorello e Barbara Palombelli, oltre a Zalatan Ibrahimovic. Spazio ovviamente ad Achille Lauro per il penultimo dei suoi quadri. Il grande ospite d’onore sarà però Mahmood, che tornerà al Festival a due anni dal trionfo con Soldi.