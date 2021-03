Svelati i “rimborsi spese” che vengono dati per ogni big in gara.

Dopo aver scoperto che Zlatan Ibrahimovic avrebbe preso 50.000 € a serata ed Elodie circa 25.000 per stare sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus e Fiorello, adesso sono stati svelati i compensi destinati alle case discografiche. Stando a quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, la Rai garantirebbe 50.000 € per ogni big in gara e 25.000 per ogni giovane. Cifre che sono da considerarsi come una sorta di rimborso spese.

“Quanto intascano i 26 big e le nuove proposte per partecipare al Festival di Sanremo? Le case discografiche ricevono circa 50 mila euro per un cantante nella sezione più importante e per i più giovani in gara nel circuito secondario portano a casa 25 mila euro”.

La cifra dei big è stata confermata anche da Money.it che parla di 48.000 € per ogni artista che gareggia nella categoria dei Big.

“Per i cantanti Big in gara a Sanremo dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo di circa 48mila euro. Nessun premio in denaro per il vincitore, il quale potrà comunque beneficiare – così come gli altri cantanti in gara – di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita da Sanremo”.

Per quanto dietro ad ogni big ci sia sempre un grosso team e un’organizzazione importante, spero vivamente che i 50.000 € bastino a ricoprire tutti i costi.

PS: 250.000 € per Ibrahimovic e poi la Rai non ne ha 400.000 per Lady Gaga?



Sinceramente nella vita vorrei essere Ibrahimovic 50.000€ a serata per trattare male qualcuno un sogno #Sanremo2021 — “ (@GUCCYBABY) March 2, 2021

Sanremo 2021: gli artisti e le loro case discografiche.

Sony: Aiello, Colapesce Di Martino, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Gaia, La Rappresentante di Lista, Maneskin e Noemi.

Universal Music Italia: Gio Evan, Willie Peyote e Max Gazzé.

Warner Music Italy: Annalisa e Irama.

Sugar Music: Malika Ayane e Madame.

Carosello: Ghemon

Mescal: Bugo, Ermal Meta

Etichette indipendenti: Arisa, Orietta Berti, Random e Fulminacci