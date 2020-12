Bruno Vespa on fire!

Il Festival di Sanremo 2021 si preannuncia essere un gran successo mediatico perché (nonostante non sia ancora partito) ha già scatenato due polemiche: la prima con Morgan, la seconda con Bruno Vespa.

E se da una parte Morgan si è lamentato di esser stato cacciato dalla giuria di Sanremo Giovani dopo aver polemizzato con Amadeus, dall’altra Bruno Vespa si è lamentato col conduttore per aver finito la serata ad un’ora tarda.

“Devo scusarmi con il pubblico di Porta A Porta perché questo programma spesso va in onda molto tardi e spesso qualcuno se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono tardi e ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora. Vi chiedo quindi scusa se c’ha spinto ad un’ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi”.