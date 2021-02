Le prime impressioni della critica sulle canzoni di Sanremo dopo il primo ascolto in esclusiva, in attesa di sentirle sul palco dell’Ariston.

Il 10 febbraio sono state ascoltate dalla stampa in anteprima le 26 canzoni di Sanremo 2021, quelle ovviamente in gara tra i Campioni. Come sempre il giorno dopo è una corsa a delle pagelle che, mai come in queste occasioni, lasciano il tempo che trovano, essendo fondate solo su rapide sensazioni (e talvolta nemmeno su quelle). Ma di cosa parlano le canzoni di questa edizione della kermesse? Proviamo a scoprirlo insieme.

Tanto amore nelle canzoni di Sanremo 2021

A dominare in questa edizione del Festival è il tema dell’amore, da sempre il prediletto per chi partecipa alla kermesse. Pochi i riferimenti alla pandemia, molti invece al sentimento principe, sviscerato in ogni sua forma, specialmente nel dolore e nella sofferenza delle storie troncate o degli amori che non esplodono.

Amadeus

Come spiegato da Amadeus, molti di questi brani sono stati scritti durante il lockdown, quando il bisogno d’amore era grandissimo. Ecco perché al centro troviamo anche la sofferenza e la solitudine. Si discostano dal tema dominante Colapesce e Dimartino, Willie Peyote e Lo Stato Sociale.

Le pagelle delle canzoni di Sanremo 2021

Come già anticipato, la critica si è divertita in molti casi a giocare con delle pagelle piuttosto irrilevanti, ma che fotografano le prime sensazioni sui brani che si contenderanno la vittoria. Cosa emerge dal quadro generale? Una promozione convinta per Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, che potrebbero seguire le orme di Diodato (o almeno conquistare il premio della Critica).

Si conferma di buona fattura la canzone di Willie Peyote, altro favorito per il premio della Critica. Applausi anche per Lo Stato Sociale che, stavolta senza vecchietta, puntano su un pop rock dal ritornello che entra in testa al primo ascolto. E citano nel testo anche Amadeus. Più tiepida la reazione per Francesca Michielin e Fedez. Restano i favoriti, ma in pochi li promuovono.

Di seguito il riassunto delle canzoni: