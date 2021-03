Dopo la classifica di martedì, la giuria demoscopica è tornata a votare per i 13 brani ascoltati nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021. I 300 giurati hanno premiato Ermal Meta regalandogli il primo posto, secondo gradino del podio per Irama (che ha seguito il Festival dalla sua camera d’albergo) e medaglia di bronzo per Malika Ayane.

1) Ermal Meta – Un Milione di Cose da Dirti

2) Irama – La Genesi del Tuo Colore

3) Malika Ayane – Ti Piaci Così

4) Lo Stato Sociale – Combat Pop

5) Willie Peiote – Mai Dire Mai

6) Gaia – Cuore Amaro

7) Fulminacci – Santa Marinella

8) La Rappresentante di Lista – Amare

9) Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

10) Giò Evan – Arnica

11) Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato

12) Random – Torno A Te

13) Bugo – E Invece Sì

La classifica generale con i voti della giuria demoscopica.

Ovviamente dopo aver votato per tutte le canzoni in gara, sono state sommate le preferenze della demoscopica e ieri sera Amadeus e Fiorello hanno letto la classifica generale dei 26 big in gara.

1) Ermal Meta – Un Milione di Cose Da Dirti

2) Annalisa – Dieci

3) Irama – La Genesi Del Tuo Colore

4) Malika Ayane – Ti Piaci Così

5) Noemi – Glicine

6) Fasma – Parlami

7) Francesca Michielin e Fedez – Chiamami Per Nome

8) Lo Stato Sociale – Combat Pop

9) Willie Peyote – Mai Dire Mai

10) Francesco Renga – Quando Trovo Te

11) Arisa – Potevi Fare Di Più

12) Gaia – Cuore Amaro

13) Fulminacci – Santa Marinella

14) La Rappresentante di Lista – Amare

15) Manesquin – Zitti e Buoni

16) Max Gazzè – Il Farmacista

17) Colapesce DiMartino – Musica Leggerissima

18) Coma_Cosa – Fiamme Negli Occhi

19) Extraliscio – Bianca Luca Nera

20) Madame – Voce

21) Giò Evan – Arnica

22) Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato

23) Random – Torno a Te

24) Bugo – E Invece Sì

25) Ghemon – Momento Perfetto

26) Aiello – Ora

E dopo i primi ascolti ecco anche la classifica (provvisoria) di Biccy.

1) Noemi – Glicine

2) Francesca Michielin e Fedez – Chiamami Per Nome

3) Aiello – Ora

4) Malika Ayane – Ti Piaci Così

5) Annalisa – Dieci

6) Colapesce DiMartino – Musica Leggerissima

7) Irama – La Genesi del tuo Colore

8) Gaia – Cuore Amaro

9) Arisa – Potevi Fare Di Più

10) La Rappresentante di Lista – Amare

11) Manesquin – Zitti e Buoni

12) Madame – Voce

13) Ermal Meta – Un Milione di Cose Da Dirti

14) Ghemon – Momento Perfetto

15) Fasma – parlami

16) Max Gazzè – Il Farmacista

17) Random – Torno a Te

18) Coma_Cosa – Fiamme Negli Occhi

19) Lo Stato Sociale – Combat Pop

20) Fulminacci – Santa Marinella

21) Giò Evan – Arnica

22) Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato

23) Willie Peyote – Mai Dire Mai

24) Bugo – E Invece Sì

25) Extraliscio – Bianca Luca Nera

26) Francesco Renga – Quando Trovo Te