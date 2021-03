Quarta serata del Festival di Sanremo e ieri sera è toccato alla sala stampa votare i 26 big in gara. I giornalisti hanno dimostrato di avere gusti diversi da quelli dell’orchestra e della giuria demoscopica ed hanno piazzato sul podio Colapesce e Dimartino, i Maneskin e Willi Peyote. Spiace per Aiello (che anche in questo caso è ai piani bassi della classifica), perché se nei live ha avuto qualche problema, il suo pezzo è davvero bello ed è tra i miei preferiti di quest’anno.

Ecco la classifica per la sala stampa: 1) Colapesce e Dimartino 2) Maneskin 3) Willie Peyote #sanremo2021 #ansa pic.twitter.com/bM7EiquSd6 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 6, 2021

La classifica della sala stampa.

1. Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

2. Maneskin – “Zitti e buoni”

3. Willie Peyote – “Mai dire mai (La locura)”

4. La Rappresentante di Lista – “Amare”

5. Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

6. Noemi – “Glicine”

7. Arisa – “Potevi fare di più”

8. Irama – “La genesi del tuo colore”

9. Malika Ayane – “Ti piaci così”

10. Madame – “Voce”

11. Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

12. Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

13. Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

14. Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

15. Lo Stato Sociale – “Combat Pop”

16. Fulminacci – “Santa Marinella”

17. Annalisa – “Dieci”

18. Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

19. Ghemon – “Momento perfetto”

20. Gaia – “Cuore amaro”

21. Fasma – “Parlami”

22. Francesco Renga – “Quando trovo te”

23. Bugo – “E invece sì”

24. Gio Evan – “Arnica”

25. Aiello – “Ora”

26. Random – “Torno a te”

La classifica della sala stampa#Sanremo2021 pic.twitter.com/kBLRtKw3j0 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 6, 2021

Sanremo 2021: la classifica generale alla quarta serata.

1. Ermal Meta

2. Willie Peyote

3. Arisa

4. Annalisa

5. Maneskin

6. Irama

7. La Rappresentante di Lista

8. Colapesce e Dimartino

9. Malika Ayane

10. Noemi

11. Lo Stato Sociale

12. Orietta Berti

13. Extraliscio feat. Davide Toffolo

14. Max Gazzè

15. Fulminacci

16. Gaia

17. Francesca Michielin e Fedez

18. Madame

19. Fasma

20. Ghemon

21. Francesco renga

22. Coma_Cose

23. Gio Evan

24. Bugo

25. Random

26. Aiello