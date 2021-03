Miracolo, ieri notte Amadeus e Fiorello sono riusciti a chiudere in perfetto orario, alle 1:20 infatti hanno annunciato la classifica dei primi 13 big in gara. A votare gli artisti che si sono esibiti nella prima serata del Festival di Sanremo è stata la temutissima giuria demoscopica (si tratta di un gruppo di persone, selezionato tra chi acquista abitualmente dischi e viene scelto per esprimere il proprio gradimento sulle canzoni e sui cantanti del Festival di Sanremo direttamente da casa).

Annalisa ha conquistato il primo posto, Noemi il secondo (io per adesso tifo per lei), Fasma medaglia di bronzo e subito fuori dalla top 3 Francesca Michielin ft Fedez e Francesco Renga. Proprio la posizione del cantante di Angelo ha fatto discutere, perché secondo molti telespettatori l’ex di Ambra Angiolini meritava di stare più in basso, certamente sotto Arisa, i Maneskin e Colapesce e DiMartino.

A voi piace questa classifica?

Sanremo 2021: la classifica della giuria demoscopica.

1) Annalisa – Dieci

2) Noemi – Glicine

3) Fasma – Parlami

4) Francesca Michielin e Fedez – Chiamami Per Nome

5) Francesco Renga – Quando Trovo Te

6) Arisa – Potevi Fare Di Più

7) Maneskin – Zitti e Buoni

8) Max Gazzè – Il Farmacista

9) Colapesce DiMartino – Musica Leggerissima

10) Coma_Cose – Fiamme Negli Occhi

11) Madame – Voce

12) Ghemon – Momento Preferito

13) Aiello – Ora

La classifica della giuria demoscopica per la 1^ serata.

