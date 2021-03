Ecco come stanno andando in radio i pezzi dei 26 big in gara a Sanremo.

Dopo la classifica della giuria demoscopica e quella dell’orchestra di Sanremo, ecco la lista dei brani sanremesi più passati dalle radio. EarOne calcola per punteggio i passaggi in radio delle canzoni del Festival e quotidianamente stila una classifica. Per adesso il pezzo più trasmesso è quello di Francesca Michielin e Fedez, seguito da quello di Colapesce e DiMartino e Irama. Subito fuori dal podio Gaia, Annalisa, Malika e Noemi, in pratica i pezzi più orecchiabili

26. Ghemon – Momento perfetto (59 emittenti)

25. Extraliscio – feat. Davide Toffolo (33 emittenti)

24. Random – Torno a te (36 emittenti)

23. Bugo – E invece si (47 emittenti)

22. Arisa – Potevi fare di più (61 emittenti)

21. Gio Evan – Arnica (42 emittenti)

20. Aiello – Ora (61 emittenti)

19. Francesco Renga – Quando trovo te (66 emittenti)

18. Fasma – Parlami (58 emittenti)

17. Fulminacci – Santa Marinella (41 emittenti)

16. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato (31 emittenti)

15. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) (61 emittenti)

14. Coma_Cose – Fiamme negli occhi (70 emittenti)

13. Lo Stato sociale – Combat pop (56 emittenti)

12. Maneskin – Zitti e buoni (76 emittenti)

11. Madame – Voce (73 emittenti)

10. La rappresentante di lista – Amare (58 emittenti)

9. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti (78 emittenti)

8. Max Gazzè – Il Farmacista (70 emittenti)

7. Noemi – Glicine (81 emittenti)

6. Malika Ayane – Ti piaci così (75 emittenti)

5. Annalisa – Dieci (89 emittenti)

4. Gaia – Cuore Amaro (72 emittenti)

3. Irama – La genesi del tuo colore (95 emittenti)

2. Colapesce Dimartino – Musica Leggerissima (99 emittenti)

1. Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome (92 emittenti)

Classifica RADIO big #Sanremo2021 alle 22:55 del 4 MARZO (earone) 1. MICHIELIN-FEDEZ

2. COLAPESCE & DIMARTINO

3. IRAMA

4. GAIA

5. ANNALISA

6. MALIKA

7. NOEMI

8. MAX GAZZÈ

9. ERMAL META

10. MADAME

11. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

12. MANESKIN

13. LO STATO SOCIALE

14. COMA_COSE — LALLERO (@see_lallero) March 4, 2021

Sanremo 2021: i brani delle giovani proposte più passati in radio.

8. Dellai – Io sono Luca (21 emittenti)

7. Davide Shorty – Regina (28 emittenti)

6. Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te (20 emittenti)

5. Avincola – Goal! (15 emittenti)

4. Guadiano – Polvere da sparo (36 emittenti)

3. Elena Faggi – Che ne so (19 emittenti)

2. Folcast – Scopriti (25 emittenti)

1. Wrongonyou – Lezioni di volo (38 emittenti)