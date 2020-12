Al Festival di Sanremo 2021 il pubblico ci sarà senza se e senza ma ed Alberto Dandolo su Dagospia ha riportato un’indiscrezione che sarebbe la soluzione per ovviare al problema Covid: l’isolamento forzato.

Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, il pubblico che per una settimana animerà la platea e la galleria del Teatro Ariston vivrà (per circa un mese: due settimane di quarantena ed una di Festival) su una nave da crociera in isolamento forzato.

“Come sarà, in epoca Covid, la sagra della canzonetta italiana di Sanremo? Sarà “smeralda”! Antonio Marano vuole dare al Festival il suo tradizionale pubblico: assistere alle esibizioni con la platea dell’Ariston deserta non farebbe che aggiungere depressione a un’Italia già psicologicamente allo sbando. Per riempire il teatro è necessario scavallare i Dpcm del governo, con cui è stata disposta la chiusura dei teatri e vietato ogni assembramento”.

Sanremo 2021, una “bolla” per proteggere il pubblico

Alberto Dandolo ha poi aggiunto:

“Come? Creando una “bolla”, simile a quelle già realizzate negli Stati uniti per permettere la conclusione del campionato NBA. In questo caso, si dovrebbero portare – previo tampone – 400 persone sulla “Smeralda”, una nave di Costa Crociere varata da poco (a cui si aggiungerebbe tutto il personale dell’equipaggio). L’idea è tenere recluse e protette centinaia di persone fino al 2 marzo, data di inizio del Festival. Allo scattare dell’ora X, grazie ai tender, gli ospiti sbarcheranno al porto e da lì, con dei pullman, saranno scaricati direttamente al teatro Ariston”.

Un po’ improbabile pensare che le signorone impellicciate che spendono migliaia di euro per un posto in prima fila decidano di vivere in una cabina della Costa Crociere per circa un mese al largo del mare ligure.