Niente pubblico al Festival di Sanremo. Questo è ciò che ha sostanzialmente affermato Alberto Intini, Prefetto di Imperia, che ha ricordato l’attuale DPCM in vigore fino al prossimo 5 marzo.

“Sanremo non sarà un evento pubblico e questo è evidente”.

Lo stesso sindaco di Sanremo si è detto d’accordo con il Prefetto:

“La presenza del pubblico pagante è ovviamente esclusa in partenza, è il DPCM che lo dice e infatti per questa edizione non è mai stato proposto dalla Rai. D’altronde non ho mai sentito parlare nemmeno di invitati”,

Al Teatro Ariston non potrà quindi accedere né il pubblico pagante né quello su invito. Questo almeno fino al 5 marzo, quando scadrà il DPCM (sarebbe esclusa quindi la serata finale di sabato 6 marzo).

Sanremo 2021 senza pubblico, la Rai valuta un piano B

Al Teatro Ariston il pubblico non potrà esserci, ma la Rai pare che lo vorrebbe a tutti i costi e dopo aver vagliato (e scartato) l’ipotesi “bolla di isolamento su una nave da crociera attraccata al porto”, ora starebbe valutando l’ipotesi di avere un pubblico composto da figuranti contrattualizzati, parola di AdnKronos.

Sanremo 2021, gli ospiti

Al Festival di Sanremo 2021 (oltre la chiacchierata reunion degli 883 e lo sbarco delle drag queen in uno dei quadri di Achille Lauro) potrebbe arrivare anche Can Yaman, come annunciato da Repubblica via TvBlog.

“Stando ad una notizia pubblicata da La Repubblica, Can Yaman figurerà tra gli ospiti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo che, come da programma, andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo 2021”.

Ma l’arrivo di Can Yaman al prossimo Festival di Sanremo non è l’unica novità annunciata, dato che qualche giorno fa Santo Pirrotta da Adriana Volpe ha svelato la presenza sul palco anche di Alice Campello, alias Lady Morata, alias Lady Juve.