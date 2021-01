Il Festival di Sanremo 2021, così come era stato annunciato da Amadeus, rischia di essere compromesso dopo il recente tweet del ministro Dario Franceschini che annuncia il divieto per il pubblico al Teatro Ariston.

“Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Una notizia che avrebbe scombussolato Amadeus che, come riportato su Dagospia, se il divieto per il pubblico al Teatro Ariston venisse confermato lui sarebbe pronto a dimettersi.

Lucio Presta, manager di Amadeus, su Twitter questa mattina ha commentato così la dichiarazione del ministro, facendo trapelare fastidio per la presa di posizione di Franceschini:

“Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il nostro é a rotoli. #Inadeguati”

Sanremo 2021, pubblico al Teatro Ariston

Come sottolineato da molti, però, il DPCM in corso vieta gli spettacoli teatrali ma non impedisce alle trasmissioni televisive di avere il pubblico in studio (con le dovute precauzioni che ormai tutti conosciamo a memoria) ed il Festival di Sanremo, seppur realizzato in un teatro, è uno spettacolo televisivo.

Lo stesso Maurizio Costanzo Show, trasmissione televisiva registrata in un teatro, va in onda con la platea piena di pubblico. Perché Sanremo non può?