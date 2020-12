La scorsa settimana Amadesus ha svelato i 26 nomi dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha confessato di aver ricevuto 300 proposte ed essere stato costretto quindi a scartarne più di 270. Ma chi si è sentito dire di no da Amadeus (o dalla Rai)? Uno che ha ammesso pubblicamente di essersi preso un due di picche è stato il vincitore di Sanremo Giovani 2020, Leo Gassman.

“Molti di voi mi stanno domandando se parteciperò a Sanremo quest’anno. Non ci sarò. Non vi nascondo che mi avrebbe fatto piacere esserci, ma è giusto così. Ogni artista ha il proprio messaggio da comunicare e ha il diritto di presentarlo in un festival come questo. Non c’è mai un vincitore o uno sconfitto. Fino a quando avremo la libertà di esprimerci nessuno potrà mai ferirci. È giusto che ci sia spazio per tutti. Il mio percorso l’ho iniziato l’anno scorso ed è andato tutto bene. Sono felice e onorato di poter vivere per la musica.”

Stessa sorte toccata a Giulia Luzi, che nel 2017 si presentò sul palco dell’Ariston insieme a Raige: “Sanremo 2021? Mi sono esposta diversi mesi fa dicendovi che mi sarei presentata. Purtroppo non farò parte dei Big in gara quest’anno. Non vi nego che la notizia mi è dispiaciuta molto perché credevo tanto nel progetto che ho presentato“.

Altro ‘no’ se l’è beccato la mia adorata Loredana Errore (una delle voci più belle mai uscite da Amici), che qualche mese fa aveva dichiarato: “Sanremo? Dovremmo essere lì! È il mio sogno, vedremo come andranno le cose“.

Amadeus ha rifiutato anche l’inedito dei Jalisse e a rivelarlo è stato proprio Fabio Ricci, l’uomo del noto duo che vinse Sanremo nel 1997.

“Non sono arrabbiato, anzi, mando il mio in bocca al lupo ai colleghi che saliranno su palco del Festival 2021. Sono molto felice per chi riprende il lavoro. Alla stampa, alla tv, alle radio invio un messaggio: se non vedrete i Jalisse ancora sul palco di Sanremo 2021 non sarà perché sono spariti o perché hanno cambiato lavoro, ma ancora una volta perché non è stata data loro l’opportunità”.

Come Fabio ha parlato un altro escluso celebre, Morgan, anche se l’ha fatto con meno calma. Secondo All Music Italia il ‘no’ è arrivato anche per Michele Bravi, i The Kolors, Federico Rossi (di Benji e Fede), Mr. Rain, Simona Molinari, Mietta, Dolcenera, Alex Britti, Zero Assoluto, il trio Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, Giacomo Celentano e Valeria Marini.

Come hanno osato non accettare Queen Valery?



Sanremo 2021: niente da fare per Anna Oxa.

Stando a quello che riportano EuroFestival News e Oaplus, anche la Oxa aveva pensato a tornare all’Ariston. Nel suo caso però il brano non sarebbe stato scartato da Amadeus.

“Anna Oxa non sarà in gara a Sanremo 2021. Il suo nome associato alla rassegna era circolato nelle ultimissime ore, dato quasi per sicuro, ma è arrivata la smentita ufficiale da parte di Oxarte, lo staff dell’artista. La signora Oxa non parteciperà alla gara di Sanremo, perché non ha ricevuto la liberatoria ufficiale, da parte degli uffici legali, della RAI. L’ufficio legale RAI ha negato la firma sui contratti, perché l’artista non ha voluto rinunciare al risarcimento dell’infortunio, accaduto durante l’esibizione a ‘Ballando’ nel 2013”.

Anna Oxa ha messo il suo nuovo singolo in ANTEPRIMA sul suo sito a abbonamento. Si chiama ‘Primo Cuore – Canto Nativo’ inutile dirvi che quest’anno avrebbe fatto l’Ariston a brandelli.

