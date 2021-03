Il Festival di Sanremo 2021 è stato un successo (guai a dire flop, Amadeus – giustamente – si arrabbia) ed ha chiuso con una media delle cinque serate che è di 8.470.000 telespettatori ed il 46,24% di share. Ben 8 punti in meno rispetto all’edizione precedente che ha ottenuto 10.113.600 telespettatori ed il 54,78% di share.

Le due edizioni sono state entrambe condotte da Amadeus e nonostante lui si dichiari contento degli ascolti, probabilmente la Rai si aspettava un po’ di più. Quest’anno, infatti, il Festival di Sanremo è stato trasmesso nel pieno del coprifuoco che ha costretto le persone a stare in casa aumentando così la potenziale platea televisiva.

TvBlog in un lungo editoriale ha analizzato gli ascolti e svelato perché Amadeus da un anno all’altro ha perso 8 punti di share e circa due milioni di telespettatori.

Sanremo 2021, il perché del calo degli ascolti

“[…] è proprio nellamancanza del pubblico degli over 65 che si deve il calo sostanziale degli ascolti rispetto allo scorso anno. […] Analizzando dunque il profilo del pubblico che ha seguito quest’anno il Festival notiamo un calo dell’1,5% fra gli over 65 e un incremento del 2% di telespettatori nella fascia 15-24 anni. Evidentemente però, vista la consistenza numerica delle due fasce di pubblico, l’incremento fra i giovani non ha potuto sopperire al calo fra gli over 65″.

Insomma, è cresciuto il pubblico di giovanissimi, ma quello over se l’è data a gambe.

“Ma per capire con maggiore chiarezza che il calo di Sanremo 71 rispetto a Sanremo 70 sia dovuto agli over 65 lo vediamo con il dato di share. Se lo scorso anno la media di share del Festival di Sanremo fra gli over 65 era del 58%, quest’anno lo share fra il pubblico più maturo è del 46%, con un calo di ben 12 punti. Va detto inoltre che la percentuale di pubblico over 65 davanti alla tv quest’anno è sostanzialmente identica allo scorso anno, cioè il 32% dell’intera platea televisiva.

Gli Over 65 non lo hanno seguito:

Diciamo dunque che in sostanza la flessione degli ascolti di Sanremo 71 è dovuta al fatto che c’è stato un forte calo di audience fra gli over 65 che evidentemente non hanno trovato nel cast di quest’anno elementi di vicinanza rispetto ai loro gusti musicali. E’ stato fatto dunque un cast troppo vicino al pubblico giovane, voltando in qualche modo le spalle al pubblico storico di Rai1 e della tv generalista in genere. […] Dobbiamo dunque dire che il pubblico degli over 65, storico zoccolo duro di Rai1, si è sentito in qualche modo “tradito” dal suo canale di riferimento, rispetto a ciò che si aspettava di vedere in questo Festival di Sanremo troppo spostato verso un’identità giovanile”.

Secondo quanto riportato da TvBlog, insomma, i moltissimi cantanti giovanissimi (Madame, Fasma, Fulminacci, ComaCose, ecc..) avrebbero fatto scappare il pubblico over che a livello numerico è decisamente maggiore.