Giovanna Civitillo sarebbe dovuta essere una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine il suo ruolo sarà quello di conduttrice del PrimaFestival.

Ad annunciarlo è stato il sito Davide Maggio che ha svelato che ad affiancare Giovanna Civitillo saranno Giovanni Vernia e Valeria Graci. L’anno scorso sono stati Gigi e Ross (visti ieri sera anche a Il Cantante Mascherato) insieme alla speaker Ema Stokholma.

Il PrimaFestival andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 su Rai Uno subito dopo il Tg1 delle 20.00. Per la Civitillo questa conduzione si tratta a tutti gli effetti di una promozione, dato che lo scorso anno è stata dietro le quinte del Festival diretto e condotto dal marito, limitandosi a qualche inquadratura in prima fila durante le prime serate.

Come scritto un paio di giorni fa, il pubblico al Teatro Ariston non ci sarà.

“La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo – spiega una nota di Viale Mazzini – debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione. Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora. Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del Festival”.