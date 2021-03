La conferenza stampa di Sanremo 2021 del 7 marzo: le parole di Amadeus e degli organizzatori al termine della kermesse.

Con la vittoria dei Maneskin a nottata inoltrata il Festival di Sanremo 2021 è andato in archivio. Tra mille difficoltà la kermesse è andata in porto, con tantissimi momenti evitabili ma anche tanta musica piacevole che ha trovato finalmente spazio anche a livello mainstream. Nel loro piccolo Damiano e gli altri hanno portato una piccola rivoluzione. E adesso cosa succederà? Ecco cosa hanno raccontato i vertici Rai e Amadeus.

Sanremo 2021: conferenza stampa 7 marzo

La conferenza si è aperta con tutti i cantanti premiati o a podio: Maneskin, Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Francesca Michielin e Fedez e infine Willie Peyote. Senza troppi giri di parole il rapper torinese e il duo siculo hanno lanciato una frecciatina agli organizzatori per avergli dato i rispettivi premi nel backstage. Ermal, Francesca e Fedez si sono detti contenti, gli ultimi due hanno anche risposto alle polemiche sul televoto e l’appello di Chiara Ferragni, e hanno fatto gli auguri ai Maneskin. I vincitori hanno invece espresso la loro soddisfazione e hanno confermato che andranno all’Eurovision Song Contest 2021.

Maneskin

Ha preso quindi la parola Amadeus: “Finalmente è arrivato il 7. Sono soddisfatto, felicissimo. Ho sempre tenuto a precisare che sarebbe stato un Sanremo diverso dagli altri. Sono felice e orgoglioso per tutto quello che è accaduto e faccio i complimenti a tutti i cantanti che hanno partecipato. Sono certo che molti di loro saranno i super Big di domani. Musicalmente abbiamo fatto un passaggio epocale nella storia del Festival. Ringrazio tutti, la discografia, la Rai, un piccolissimo gruppo di persone, collaboratori e amici che insieme a me da due anni non hanno mai mollato e hanno sempre condiviso qualsiasi idea e dubbio“.