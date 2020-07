Claudio Lippi potrebbe debuttare al Festival di Sanremo ma non come co-conduttore al fianco di Amadeus, bensì come cantante in gara.

A svelarlo è stato il portale Blogo, che ha scoperto che Claudio Lippi avrebbe già un brano pronto da sottoporre al giudizio di Amadeus, che è stato confermato sia come presentatore del Festival, sia come direttore artistico.

Circa due mesi fa, ad ANSA, Claudio Lippi dichiarò:

“Alla conduzione del Festival non mi sentirei così inadatto. Certo, per come sono fatto, farei la fine di Raimondo Vianello che fu querelato dalla casa discografica di Ivana Spagna, quando dopo l’esibizione della cantante disse, con il suo humour inglese: ‘ma non è la stessa canzone dell’anno scorso?‘. Forse riuscirei a presentare un paio di cantanti, non arriverei al terzo. Prima dei 90 anni potrei tornare come cantante, l’anno scorso ho presentato ad Amadeus un brano, ma era troppo tardi, ma non è detto che non ci riprovi”.

Ed è proprio Blogo oggi in grado di anticipare che lo showman 75enne proverà ad entrare tra i Big del Festival di Sanremo 2021.