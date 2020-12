Nei giorni scorsi Il Fatto Quotidiano e Blogo hanno pubblicato le possibili liste dei big di Sanremo 2021 ed è anche stata annunciata la possibile partecipazione di Valeria Marini in gara. Dopo settimane di speculazioni e rumor stasera Amadeus a Sanremo Giovani (dal quale è stato allontanato Morgan) ha rivelato i nomi dei 26 cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston dal prossimo 2 marzo. Il conduttore durante l’anteprima del programma ha dato i primi indizi su un gruppo e una cantante (Lo Stato Sociale e Arisa), ma il primo vero nome che ha annunciato è stato quello di Francesco Renga.

Francesco Renga – Quando Trovo Te

Coma_Cose – Fiamme Negli Occhi

Gaia – Cuore Amaro

Irama – La Genesi Del Tuo Colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

Willie Peyote – Mai Dire Mai la Locura

Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato

Arisa

Lo Stato Sociale

“Quest’anno i cantanti popolari saranno 26, due in più rispetto all’anno scorso. È un segnale importante rispetto alla musica. Un segnale di rinascita innanzitutto. Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà la rinascita della musica. Questo è quello che sarà Sanremo 2021.

Stiamo lavorando affinché la kermesse di marzo sia realizzata nella maggiore normalità. Ovviamente dopo le feste comincerà il countdown e saremo più stringenti sulle norme da rispettare. Stiamo lavorando perché ci sia pubblico, normato ovviamente secondo i criteri vigenti a marzo. Vogliamo un Sanremo non del Covid, ma della normalità”.