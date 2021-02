Per garantire la sicurezza del Festival di Sanremo 2021, la Fimi ha proposto il cambio di location: si passerebbe dall’Ariston al Forum di Assago.

Se Sanremo 2021 non si può fare all’Ariston, la soluzione è cambiare location. Lo chiedono a gran voce i discografici italiani attraverso la voce di Enzo Mazza, ceo di Fimi, la federazione che riunisce le quattro major discografiche (e quindi metà del cast sanremese di questa edizione). Il teatro Ariston non è adeguato? Per un anno se ne può fare a meno. Il ragionamento è semplice. E visto che la città di Sanremo non offre soluzioni alternative, la proposta è portare il Festival a Milano, in particolare al Forum di Assago.

I discografici chiedono il cambio location per Sanremo 2021

In una situazione d’emergenza urgono soluzioni d’emergenza. E soprattutto bisogna mettere la sicurezza al primo posto. Per questo dalle colonne del Corriere della Sera, Enzo Mazza chiede di cambiare la location di Sanremo 2021. Niente Ariston, ovvero il teatro che ospita il Festival ininterrottamente dal 1977, con l’eccezione del 1990 (all’epoca si tenne al Mercato dei Fiori di Sanremo).

Sanremo

Le parole di Mazza appaiono ragionevoli: “Siamo in una situazione d’emergenza, se vogliamo che si tenga l’evento e che sia garantita la sicurezza dei partecipanti dobbiamo essere tutti disponibili a fare un passo indietro“. Secondo il presidente della Fimi, l’Ariston è stato costruito negli anni Cinquanta, e già in periodi normali ha palesato problemi strutturali. Per questo sarebbe il caso di cambaire.

Sanremo 2021 al Forum di Assago?

Il ragionamento è chiaro. Sanremo, mai come quest’anno, sarà un evento televisivo, e al pubblico da casa non cambia il luogo in cui verrà svolto. Uno show può essere fatto ovunque, e per Mazza la soluzione ideale potrebbe essere il Forum di Assago, il principale palazzetto italiano.

“Se quest’anno è cambiata la prima della Scala, trasformata in spettacolo tv proprio sulla Rai, può accadere anche a Sanremo“, conclude Mazza, sottolineando che anche all’estero molti spettacoli hanno cambiato format o location.