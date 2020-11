Il Festival di Sanremo 2021 si farà a marzo (slittato di un mese a causa del Covid-19) e le selezioni per scegliere la rosa dei big in gara continua senza sosta dato che i vip hanno ancora due giorni circa per poter inviare la propria candidatura. L’ultimo giorno che hanno disponibile è il 1^ dicembre, poi chi s’è visto s’è visto.



Al momento sono stati circa in 300 i cantanti che hanno inviato una canzone ad Amadeus sperando di rientrare nella rosa dei 20 big in gara ed il conduttore, intervistato da Il Messaggero, ha rivelato che ha già fatto una scrematura scegliendone circa 100.

“Sono già arrivate 300 canzoni, nessuna canzone parla di Covid, grazie a Dio. E un centinaio sono davvero belle. C’è di tutto e di ogni genere. So già che avrò l’imbarazzo della scelta. Meno male: Vorrei fare una gran festa per celebrare la rinascita del mondo della musica, così colpito dal virus, e di tutti noi”.

Fra i 300 che hanno inviato un brano, TvBlog ne ha “scoperti” 7, tutti già habitué del palco del Festival di Sanremo. Ci sono Ermal Meta, Lo Stato Sociale e Ghemon (direttamente dal Festival del 2018), Achille Lauro (visto quest’anno), Max Gazzè, Giusy Ferreri e Francesco Renga, vincitore dell’edizione del 2005.

Sanremo 2021, chi ci sarà?

Questi i big che secondo i media hanno presentato una canzone ad Amadeus.

Ermal Meta

Lo Stato Sociale

Achille Lauro

Ghemon

Max Gazzè

Giusy Ferreri

Francesco Renga