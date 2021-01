Amadeus al Festival di Sanremo sarà affiancato da 10 donne (2 ogni singola sera) e nel corso dei giorni scorsi sono trapelati online molti nomi: Elodie (l’unico ufficale), Anna Tatangelo, Elettra Lamborghini, Giovanna Civitillo,Vanessa Incontrada, Miriam Leone, Matilde Gioli, la top model Mariacarla Boscono, Diletta Leotta e Georgina Rodriguez.

Alcuni nomi sono stati smentiti categoricamente da Giuseppe Candela su Dagospia specificando che non ci sarà né la moglie di Amadeus “che sarà in prima fila a sostenere suo marito” e neanche Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini.

Sarebbero da escludere – per problemi di agenzia – anche Vanessa Incontrata e Miriam Leone perché “le agenzie delle due attrici vorrebbero per le loro assistite spazi più ampi e non in una sola serata”.

Le donne che hanno detto NO ad Amadeus

Ecco cosa ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia:

“Che Sanremo sarebbe senza il totonomi? L’edizione 2021 non fa eccezione, soprattutto sul fronte femminile e tutti cercano di individuare i nomi delle coconduttrici (guai a chiamarle vallette) che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. L’unico nome certo e annunciato è quello di Elodie, a differenza di quanto circolato Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico, non sarà tra le conduttrici. Di certo sarà in prima fila a sostenere suo marito ma nessun ruolo ufficiale. Fonti vicine alla prima rete del servizio pubblico escludono anche i nomi dell’attrice Matilde Gioli, della top model Mariacarla Boscono, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Circolano ogni anno le ipotesi Vanessa Incontrada e Miriam Leone ma anche quest’anno, salvo colpi di scena, non si realizzeranno. Al momento non sono tra gli obiettivi del padrone di casa ma è anche facilmente ipotizzabile che nel caso le agenzie delle due attrici vorrebbero per le loro assistite spazi più ampi e non in una sola serata”.

Le uniche da non escludere sono quindi Elodie, Diletta Leotta e Georgina Rodriguez.