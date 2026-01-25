Sanofi: prospettive nel settore farmaceutico francese

Il titolo Sanofi S.A. è sotto i riflettori con un andamento moderatamente positivo, sostenuto da una pipeline in evoluzione e una strategia focalizzata su immunologia e malattie rare. La società ha comunicato nuovi progressi in studi clinici nell’ambito dell’immunologia e delle malattie infiammatorie, considerato uno dei pilastri della strategia di medio termine.

Il mercato continua a monitorare l’andamento commerciale di Dupixent, trattamento cardine per dermatite atopica e altre indicazioni, considerato uno dei principali driver di utili del gruppo. Ulteriori riflettori sono puntati sul comparto vaccini, dove Sanofi rimane uno dei player globali di riferimento.

Il verdetto delle case d’affari su Sanofi appare complessivamente positivo, con un prevalere di raccomandazioni di tipo “Buy” e “Outperform”. I Target Price pubblicati recentemente si collocano in un intervallo leggermente superiore alle quotazioni correnti, descrivendo un potenziale di rialzo moderato.

Guardando ai prossimi mesi, le prospettive di Sanofi ruotano attorno a tre assi strategici: focalizzazione sui segmenti a alto potenziale di crescita, ottimizzazione del portafoglio e disciplina finanziaria. La società sta spingendo su approcci tecnologici avanzati, incluse piattaforme di anticorpi monoclonali di nuova generazione.

La divisione vaccini resta un pilastro della strategia di lungo termine, con la società che punta a combinare l’esistente know-how industriale con nuove piattaforme tecnologiche. Sul fronte finanziario, ci si attende che il gruppo mantenga una politica equilibrata tra investimenti in R&S, crescita esterna selettiva e remunerazione degli azionisti.