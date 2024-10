Sanlorenzo presenta il progetto LIFE MYSTIC per il superyacht bifuel

Sanlorenzo ha presentato oggi nella sua sede di La Spezia il progetto LIFE MYSTIC, mirato alla transizione verso l’energia sostenibile nel settore nautico tramite l’applicazione di motori a combustione interna alimentati a metanolo. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Nanni Industries e Ranieri Tonissi, punta alla creazione del primo superyacht bi-fuel a metanolo verde, previsto per il 2027. Avviato ufficialmente il 1° giugno, il progetto durerà 54 mesi e prevede un investimento totale di oltre 4,8 milioni di euro, di cui il 60% finanziato da fondi europei attraverso il programma LIFE, nella sezione “Circular Economy and Quality of Life”.

L’obiettivo principale di LIFE MYSTIC è collaudare motori e generatori per superyacht che utilizzano una combinazione di diesel e metanolo. Si prevede una significativa riduzione dell’impatto ambientale, con obiettivi ambiziosi: diminuzione delle emissioni di gas serra pari a 150 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, riduzione del consumo di energia primaria fossile per 700 MWh all’anno e abbattimento della contaminazione dell’aria di circa 630 kg all’anno.

Sotto la supervisione di Sanlorenzo, il progetto prevede l’installazione su uno superyacht di due motori diesel MAN a 4 tempi ad alta velocità, sviluppati in collaborazione con Ranieri Tonissi come partner. Inoltre, saranno installati due generatori diesel a 4 tempi forniti da Nanni Industries, opportunamente adattati per funzionare con il sistema bi-fuel a metanolo verde e diesel. La realizzazione dei kit di adattamento bi-fuel richiede un’attenzione ingegneristica rigorosa per garantire efficienza e affidabilità durante la combustione dei due distinti tipi di combustibile in un singolo motore. Il design dell’imbarcazione sarà curato da Sanlorenzo, assicurando che tutte le modifiche siano integrate in modo armonioso e funzionale.

In sintesi, LIFE MYSTIC rappresenta un passo significativo verso una nautica più sostenibile e innovativa, impegnandosi non solo a ridurre l’impatto ambientale ma anche a promuovere l’uso di tecnologie energetiche più pulite nel settore degli yacht di lusso.