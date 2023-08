Sanlorenzo, Intesa aumenta target price e conferma Buy

– Intesa Sanpaolo ha confermato a “Buy” la raccomandazione su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, e ha alzato il target price a 51,5 euro per azione da 50 euro. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha presentato i risultati del secondo semestre 2023, che hanno superato le previsioni di vendita del 3,1% e le previsioni di EBITDA rettificato del 3%.

Sanlorenzo ha rivisto al rialzo la sua guidance per il 2023 sulla scia dei ricavi dei nuovi yacht ora visti nella fascia 830-850 milioni di euro precedente fascia 810-830 milioni di euro. Durante la call con gli analisti, il management ha confermato l’aspettativa di una crescita a una cifra elevata per la vendita di nuovi yacht nel 2024 e l’attuale portafoglio ordini copre circa il 50% di questo obiettivo; entro la fine dell’anno, si aspetta di vedere una copertura del backlog per il prossimo anno di circa il 70-75%, il che significherebbe circa 250 milioni di euro di ordini acquisiti nel secondo semestre 2023 con consegna nel 2024.

“Manteniamo la nostra aspettativa di un’acquisizione di ordini di 800 milioni di euro nel 2023, aumentiamo le nostre stime dei ricavi netti da nuovi yacht nel 2023 del 3% a 840 milioni di euro e manteniamo l’ipotesi di una crescita dell’8% nel 2024 che significa vendite di 908 milioni di euro lower range target – si legge nella ricerca – Complessivamente, aumentiamo in media l’EPS 2023-25 del 4,5%“.