Sanlorenzo, assemblea approva autorizzazione ad acquisto azioni proprie

– L’assemblea degli azionisti di Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato l’autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

L’autorizzazione è stata deliberata per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie, fino a un numero massimo di 3.491.956 azioni, corrispondente a circa il 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera autorizzativa dell’assemblea, e pertanto fino al 12 giugno 2025.

Alla data odierna, Sanlorenzo detiene 214.928 azioni proprie pari allo 0,615% del capitale sociale sottoscritto e versato acquistate in attuazione della delibera autorizzativa dell’assemblea del 28 aprile 2022, programma di acquisto che si è concluso in data 28 ottobre 2023.