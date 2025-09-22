Sanità veterinaria in Italia: una legge per i più bisognosi

È stata proposta una legge che introduce un servizio sanitario nazionale per gli animali, pensado per aiutare i proprietari di cani e gatti con reddito basso a garantire cure ai loro animali senza gravare sulle loro finanze. L’idea è stata presentata da Michela Vittoria Brambilla, esponente di Forza Italia e fondatrice della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa). Questa proposta segue una precedente legge che prevede pene più severe per i reati contro gli animali.

La legge consiste in cinque articoli, con il primo che definisce il “Servizio sanitario nazionale veterinario”. Questo sistema si ispira a quello sanitario per umani, ma sarà accessibile solo ai proprietari di cani e gatti che non possono sostenere le spese sanitarie. L’intento è di sostenere le fasce più deboli della popolazione, come anziani e disoccupati.

Il servizio si applicherà esclusivamente a cani e gatti, inclusi quelli randagi e ricoverati in strutture di associazioni animaliste riconosciute. Sarà rivolto anche ai cani di quartiere, ai cani guida per persone non vedenti, alle colonie feline riconosciute e ai cani e gatti impiegati in terapie assistite.

La proposta richiede un’organizzazione regionale, con la creazione di commissioni per le prestazioni veterinarie sotto ciascun assessorato alla sanità. Queste commissioni avranno il compito di gestire i veterinari convenzionati e garantire che le prestazioni siano fornite da professionisti abilitati.

Inoltre, le associazioni animaliste che dispongono di veterinari e strutture autorizzate potranno accedere al servizio. Devis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha espresso apertura verso questa proposta, evidenziando la necessità di attenzione al benessere animale e il supporto per le persone a basso reddito.