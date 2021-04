Cambio al vertice dell’unità che coordina le 14 microbiologie del Veneto, l’imponente macchina messa in moto lo scorso anno per il tracciamento dei contatti Covid. Il malore accusato lo scorso mese di marzo dal medico trevigiano Roberto Rigoli, il “papà dei tamponi rapidi”, braccio destro del governatore Luca Zaia, ha imposto una maggiore cautela nel considerare il suo impegno lavorativo futuro.

Quattordici laboratori da gestire, in piena pandemia, rischiano di essere un carico eccessivamente gravoso. Per questo motivo si è aperta la corsa alla successione, che sarà decisa e ufficializzata a breve dal governatore del Veneto. Il nome più accreditato negli uffici di palazzo Balbi è quello del virologo Mario Rassu, primario all’ospedale di Vicenza, allievo del presidente di Aifa Giorgio Palù. Il medico vicentino conosce molto bene la realtà dei laboratori veneti, così come la strategia sanitaria della Regione Veneto. Tuttavia non sarà lasciato solo. Lavorerà a stretto contatto con lui lo stesso Rigoli, che rimane direttore del Dipartimento di Microbiologia di Treviso.

La scelta della Regione Veneto implica però un’altra scelta, che fa notizia ma non stupisce: la nuova esclusione del microbiologo Andrea Crisanti, ormai in rotta di collisione totale con Luca Zaia e con molti dei medici che con lui collaborano. L’intesa tra i due è durata poco, qualche mese durante la prima ondata, quando venne presa la decisione vincente di sottoporre a tampone tutta la popolazione di Vo’. Dopo un breve cammino insieme le loro strade si sono via-via distanziate sempre di più.

E mentre Zaia con il suo professionista di fiducia Rigoli (nominato anche durante le imitazioni di Crozza) puntava sui tamponi rapidi e su quelli fai-da-te, Crisanti non perdeva occasione per ribadire come sia il test molecolare l’unico attendibile e come invece quello rapido non sia in grado di rilevare le varianti. Tesi questa ribadita anche con critiche molto aspre. In questa situazione è maturata la nuova esclusione di Crisanti dalla cabina di regia regionale, per cui Zaia ha più volte parlato di lavoro di squadra preferito agli individualismi. Oggi la somministrazione di tamponi molecolari in Veneto ha raggiunto la soglia dei 20 mila giornalieri: un lavoro imponente che impegna notevoli risorse.