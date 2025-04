Sanità, risparmi per oltre 1 miliardo l’anno con stili di vita sani: dalla dieta al fumo

La prevenzione sanitaria in Italia è fondamentale e può portare a risparmi significativi, stimati oltre 1 miliardo di euro all’anno, riducendo i costi sanitari legati a stili di vita sani. L’Osservatorio sull’Economia della Salute, fondato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari, mira a monitorare le abitudini della popolazione e il loro impatto sulla spesa sanitaria. Gli esperti sottolineano che stili di vita sani non solo migliorano la qualità della vita, ma aumentano anche la produttività, contribuendo a un sistema sanitario più sostenibile. In Italia, il 19% della popolazione fuma, e se metà dei fumatori optasse per alternative senza combustione, si potrebbero risparmiare circa 700 milioni di euro all’anno. Anche il consumo di alcol e la sedentarietà rappresentano sfide significative: una riduzione moderata dell’alcol potrebbe far risparmiare 60 milioni di euro e un aumento dell’attività fisica per 1 persona su 100 potrebbe portare a risparmi di 223 milioni di euro.

Si stima che un’alimentazione non sana causi ogni anno 109.000 morti premature, quindi una maggiore educazione alimentare è essenziale. L’Osservatorio propone soluzioni innovative e politiche che incoraggino l’adozione di stili di vita sani, come una tassazione sui cibi zuccherati e l’integrazione dell’educazione alimentare nei programmi scolastici. Il coordinamento con esperti sia italiani che internazionali sarà cruciale per sviluppare strategie efficaci in un sistema sanitario che deve passare da un’assistenza reattiva a un approccio sistemico e preventivo. Affrontare le disuguaglianze e le inefficienze del sistema attuale è essenziale per garantire una salute migliore e una maggiore competitività economica per l’Italia.