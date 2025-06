Sanità Pubblica: L’Appello per una Tutela Necessaria

In occasione del 25° anniversario dell’apertura di Campostaggia, gli amministratori del centrosinistra hanno lanciato un appello per la tutela della sanità pubblica, sottolineando la necessità di una mobilitazione. Il dibattito è stato stimolato dal libro “Salute per tutti” di Chiara Giorgi, docente alla Sapienza di Roma, presentato durante un incontro moderato da Michela Berti, con la partecipazione della sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, dell’assessore regionale Simone Bezzini e di Rosy Bindi, ex ministro della Sanità. Giorgi ha espresso gratitudine per il servizio sanitario nazionale, mettendo in guardia sul rischio di dirottamento di risorse verso il settore privato. Si è discusso dell’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale. Cenni ha evidenziato che la telemedicina può rappresentare un’opportunità, sottolineando l’importanza di investire nella formazione di personale e cittadini e mantenendo un dialogo attivo con la comunità. Bezzini ha riconosciuto che, sebbene la telemedicina non risolva tutti i problemi, può essere di supporto nella gestione di alcune sfide. Rosy Bindi ha esortato Bezzini a garantire che regioni come la Valdichiana e l’Amiata ricevano le stesse attenzioni e risorse dedicate alla Valdelsa. Ha inoltre criticato la scarsa disponibilità di fondi per la sanità pubblica negli ultimi tre anni, citando governi di centrodestra che hanno trascurato il settore, mentre ha osservato che anche il centrosinistra ha mostrato segni di disattenzione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lanazione.it