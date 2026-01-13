8.3 C
Sanità pubblica a Rimini

Da stranotizie
A Rimini, ci sono quattro realtà che offrono servizi sanitari per le persone in condizione di fragilità. La barriera tra chi vive in strada o con poco e i servizi sanitari sta venendo abbattuta grazie alla collaborazione tra Ausl, Comune e realtà del terzo settore.

Il primo presidio è l’Ambulatorio ‘Nessuno Escluso’, gestito da Caritas Rimini, che offre assistenza sanitaria di primo livello e prestazioni odontoiatriche. L’obiettivo è aprire un ambulatorio oculistico in via de Warthema.

La Filigrana è un poliambulatorio sociale che mette a disposizione prestazioni sanitarie specialistiche gratuite o a offerta libera per le persone in condizioni di marginalità. L’ambulatorio opera con un’equipe multidisciplinare di professionisti volontari e offre specializzazioni come ginecologia e dermatologia.

Un altro punto di riferimento è l’Opera Sant’Antonio per i Poveri, che distribuisce gratuitamente farmaci alle persone indigenti. Lo spazio della mensa dei frati diventerà un punto di ascolto per agevolare l’accesso ai servizi socio-sanitari e ai percorsi di inclusione.

Il quarto ‘ambulatorio’ è lo ‘Sportello d’ascolto e orientamento per la salute’, che offre uno spazio d’ascolto sul tema dell’accesso alla salute e contrasto alle disuguaglianze sanitarie, con particolare attenzione alle donne in condizione di grave emarginazione e alla salute ginecologica.

L’assessore Kristian Gianfreda sottolinea che questa rete di ambulatori dà valore e rafforza le esperienze virtuose e la dedizione delle realtà del terzo settore nei confronti delle persone più ai margini.

