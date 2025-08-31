Sanità post-Covid in Italia e l’influenza evangelica americana

Stasera, 31 agosto, su Rai 3 torna “PresaDiretta”, il programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. La puntata offre un doppio racconto che unisce attualità italiana e internazionale, disponibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.

Nella prima parte, Iacona si reca a Bergamo e in Lombardia per esaminare la sanità italiana dopo la pandemia. L’inchiesta mette in evidenza la mancanza di personale negli ospedali, le criticità nelle RSA, dove si è registrato un terzo delle vittime del virus, e i ritardi del Pnrr, con il piano pandemico rimasto inattivo da due anni. Questo tema è cruciale, dato il dibattito politico attuale riguardo ai vaccini e alla preparazione del Paese per future emergenze sanitarie. In studio, il professor Walter Ricciardi dell’Università Cattolica di Roma.

La seconda parte del programma si intitola “Trump, l’uomo di Dio” e porta il pubblico negli Stati Uniti, esplorando chiese, scuole e organizzazioni culturali legate alla destra religiosa. Si analizzerà come i fondamentalisti evangelici abbiano sostenuto Donald Trump, influenzando le sue decisioni politiche. Dall’istituzione di organi come l’Ufficio della fede alla lotta contro l’aborto e le ingerenze nei programmi scolastici e universitari, il reportage illustra le radici del movimento cristiano-nazionalista che sta modificando l’America.

Il programma accenna anche agli effetti in Italia, evidenziando la scelta del governo di astenersi sull’Accordo Pandemico dell’Oms e le preoccupazioni per posizioni antiscientifiche che potrebbero diffondersi nel nostro Paese. In studio interverrà il professor Antonello De Oto dell’Università di Bologna.