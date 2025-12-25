Sanità, nuove norme per il SSN

Il testo del maxiemendamento della legge di Bilancio è stato approvato con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti dall’Aula del Senato. Il testo conferma tutte le misure riguardanti la sanità, tra cui l’incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Sono state introdotte misure per la medicina di precisione e la prevenzione, la stabilizzazione del personale sanitario impegnato durante la pandemia e il potenziamento delle cure palliative. È stato anche istituito un fondo per gli interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia.

Inoltre, è stato aumentato il tetto della spesa per gli acquisti diretti di farmaci, portando così a 0,3% l’incremento complessivo per questa voce, con un costo aggiuntivo di 140 milioni di euro all’anno. La misura, finalizzata a evitare il soffocamento finanziario degli ospedali, comporta una riduzione di pari importo del Fondo per i farmaci innovativi.

Le Regioni che non raggiungono la “soglia di garanzia minima” in una o più delle macro-aree di assistenza sanitaria dovranno essere sottoposte a un audit specifico, condotto dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). L’obiettivo dell’audit non è sanzionatorio, ma correttivo, per individuare gli interventi necessari affinché la Regione interessata colmi il deficit rilevato e raggiunga la soglia minima richiesta entro e non oltre i successivi due anni.

Sono state introdotte anche altre misure, come l’aumento dell’indennità di specificità dei medici e veterinari, degli infermieri e della dirigenza sanitaria, nonché l’incremento della spesa per presta­zioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità. Inoltre, è stato autorizzato l’assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026. È stato anche introdotto un fondo per il potenziamento dei servizi di telemedicina, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Infine, sono state previste misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e l’introduzione di un fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.