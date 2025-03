Sanità: Mennini (Ministero della Salute), ‘L’Italia spende più di Francia e Germania’

L’Italia spende meno in sanità rispetto ad altri Paesi europei, ma questo differente scenario dipende dagli indicatori utilizzati per analizzare l’impatto della spesa sanitaria sul Pil. Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento del Ministero della Salute, ha evidenziato che è fondamentale considerare il rapporto tra spesa sanitaria pro-capite e Pil pro-capite. Negli ultimi due anni, l’Italia ha mostrato un avvicinamento significativo alla retta di regressione, suggerendo che la spesa sanitaria italiana sta crescendo e superando quella di Francia e Germania. Mennini ha condiviso queste informazioni durante la settima edizione dell’“Inventing for Life Health Summit”, dedicato al tema “Investing for Life: la Salute conta!”, evento organizzato a Roma da Msd Italia. La discussione si è concentrata sull’importanza di investire nella salute, sottolineando che investimenti adeguati nella sanità possono avere un impatto positivo sul benessere generale della popolazione e sulla crescita economica del Paese. L’idea centrale è che una maggiore spesa sanitaria non debba essere vista solo come un costo, ma come un investimento strategico per il futuro.